100% dei ginecologi obiettori in almeno 15 ospedali: i dati nascosti dell’aborto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mentre la legge 194 viene periodicamente messa in discussione in Italia – vedasi le recenti politiche adottate dalla regione Umbria in tema di aborto farmacologico, per fare un esempio, o la proposta del comune di Iseo per scoraggiare gli aborti – emergono dati “sommersi” sulla praticabilità effettiva delle interruzioni volontarie di gravidanza nel nostro Paese che non possono non far pensare. In almeno 15 ospedali in tutta la penisola c’è il 100% di ginecologi obiettori di coscienza; è il dato principale che emerge dall’indagine Mai dati!, presentata il 10 ottobre dall’Associazione Luca Coscioni, nel corso del Congresso Nazionale, curata dalla docente di Storia della Medicina Chiara Lalli e dall’informatica e giornalista Sonia Montegiove. È un dato impressionante che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mentre la legge 194 viene periodicamente messa in discussione in Italia – vedasi le recenti politiche adottate dalla regione Umbria in tema di aborto farmacologico, per fare un esempio, o la proposta del comune di Iseo per scoraggiare gli aborti – emergono“sommersi” sulla praticabilità effettiva delle interruzioni volontarie di gravidanza nel nostro Paese che non possono non far pensare. In15in tutta la penisola c’è ildidi coscienza; è il dato principale che emerge dall’indagine Mai!, presentata il 10 ottobre dall’Associazione Luca Coscioni, nel corso del Congresso Nazionale, curata dalla docente di Storia della Medicina Chiara Lalli e dall’informatica e giornalista Sonia Montegiove. È un dato impressionante che ...

