Varane | “La scelta del Manchester United è arrivata grazie a Pogba Poi ho ritrovato CR7”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 ottobre 2021) Raphael, difensore francese del, ha parlato del suo addio al Real Madrid dopo 10 anni e di, fondamentale per la sua decisione di trasferirsi ai Red Devils. Queste le sue parole: “Il mio amico Paul mi ha spinto a firmare per il. Mi ha parlato del club, dell’ambiente e delle sue aspettative. Mi ha parlato del progetto e delle ambizioni. È un grande giocatore, ha una grande energia ed è un leader all’interno del gruppo. Sono felice di essere qui, in un club storico. Paul? Spero che rimanga qui per molto tempo. E’ un grande, loha bisogno di lui. Firmando qui ho poiCR7, un fuoriclasse assoluto”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.