Spezia | Salcedo | «Ci salveremo | posso dare molto alla squadra»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Eddieha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dello: le sue parole Eddieha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dello: le sue parole riportate da TMW. CAMPIONATO – «a questa, ho già fatto un po’ di partite. Mi alleno forte per farmi trovare pronto. Come ci si salva? La cosa più importante è essere uniti, avere un gruppo solido con un unico obiettivo. Dobbiamo ana mille tutti i giorni, aiutarci l’uno con l’altro e crederci sempre». CONDIZIONE – «Io mi sento pronto,bene, mi alleno forte per approfittare delle occasioni che avrò. Mi alleno forte per stare al meglio per la ...