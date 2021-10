Sophie Codegoni e la durissima accusa a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: il clamoroso retroscena (Di martedì 12 ottobre 2021) Guerra aperta al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Lo scontro avvenuto nella puntata di ieri sera ha generato tensioni tra le due, con Sophie che ha smascherato la coinquilina con un’accusa gravissima. “Ti sei fatta mandare il copione per email” l’attacco alla Sorge in riferimento al copione di presentazione prima di entrare nel reality. Sophie Codegoni accusa Soleil Sorge: il retroscena sul copione di presentazione Volano gli stracci tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, e non mancano accuse ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Guerra aperta alVip tra. Lo scontro avvenuto nella puntata di ieri sera ha generato tensioni tra le due, conche ha smascherato la coinquilina con un’gravissima. “Ti sei fatta mandare il copione per email” l’attacco allain riferimento al copione di presentazione prima di entrare nel reality.: ilsul copione di presentazione Volano gli stracci traalVip, e non mancano accuse ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fede_lica91 : RT @BITCHYFit: Soleil > Sophie Coron Codegoni #GFVip - Alessan55053660 : A Lulù non ha mai dedicato niente. Vuole come nuora Sophie #gfvip ?? #gfvip6 #manuel #Lulù #codegoni - jenny4ever3 : RT @BITCHYFit: Soleil > Sophie Coron Codegoni #GFVip - percepisco01 : RT @BITCHYFit: Soleil > Sophie Coron Codegoni #GFVip -