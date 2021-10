Se la democrazia è in pericolo, non ci si gioca il suo destino in una partita a dadi (Di martedì 12 ottobre 2021) Una volta terminata la meritoria battaglia per mettere al bando gli apologeti del regime fascista che un secolo fa tolse la libertà agli italiani – con bastoni e pugnali, e con il carcere per gli oppositori, mica con il green pass – il Partito democratico potrebbe utilmente preoccuparsi di come sbarrare la strada non solo alle minacce autoritarie del passato, ma anche a quella del presente. O quantomeno provare a non spianargliela. Ne va anche della credibilità della battaglia antifascista così solennemente ingaggiata in questi giorni. Se infatti le parole dei dirigenti del Pd sono sincere, se nella polemica sulle troppe ambiguità della destra sovranista non c’è altro, da parte loro, che una genuina preoccupazione per la tenuta democratica del paese, allora non si capisce cosa aspettino a correre ai ripari, a cercare in ogni modo di mettere al sicuro l’equilibrio e il bilanciamento dei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) Una volta terminata la meritoria battaglia per mettere al bando gli apologeti del regime fascista che un secolo fa tolse la libertà agli italiani – con bastoni e pugnali, e con il carcere per gli oppositori, mica con il green pass – il Partito democratico potrebbe utilmente preoccuparsi di come sbarrare la strada non solo alle minacce autoritarie del passato, ma anche a quella del presente. O quantomeno provare a non spianargliela. Ne va anche della credibilità della battaglia antifascista così solennemente ingaggiata in questi giorni. Se infatti le parole dei dirigenti del Pd sono sincere, se nella polemica sulle troppe ambiguità della destra sovranista non c’è altro, da parte loro, che una genuina preoccupazione per la tenuta democratica del paese, allora non si capisce cosa aspettino a correre ai ripari, a cercare in ogni modo di mettere al sicuro l’equilibrio e il bilanciamento dei ...

