Scream | Wes Craven era davvero infelice dopo aver realizzato i sequel

Scream ha reinventato il genere horror, ma Wes Craven ha sofferto terribilmente la pressione per via delle aspettative sui sequel. A rivelare la sofferenza di Wes Craven di fronte ai sequel di Scream è l'attore Matthew Lillard in un'intervista con Bloody Disgusting. Wes Craven ha diretto tre sequel di Scream, il franchise ha poi generato una serie tv per MTV series e un quinto capitolo, intitolato come l'originale. Wes Craven era già un'icona dell'horror all'epoca in cui realizzò Scream nel 1996, ma dopo il successo del film la realizzazione dei sequel avrebbe reso il regista "davvero infelice" per via dell'enorme pressione subita.

