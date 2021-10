Roma, strappò la catenina dal collo di un ragazzino: incastrato dai video (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – A seguito di articolate indagini eseguite dal Commissariato San Lorenzo e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di un 30 enne Romano, per un furto con strappo avvenuto il 14 luglio scorso. La vittima un minore, che insieme ad un coetaneo, mentre stava passeggiando in Largo degli Olsci, è stato avvicinato da un giovane che li ha dapprima invitati a fumare qualcosa insieme, per poi strappargli dal collo una catenina. Gli investigatori del commissariato San Lorenzo, dopo aver raccolto la denuncia e ricostruito l’episodio in ogni minimo dettaglio, hanno proceduto a visionare le immagini delle telecamere di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021)– A seguito di articolate indagini eseguite dal Commissariato San Lorenzo e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di, nei confronti di un 30 enneno, per un furto con strappo avvenuto il 14 luglio scorso. La vittima un minore, che insieme ad un coetaneo, mentre stava passeggiando in Largo degli Olsci, è stato avvicinato da un giovane che li ha dapprima invitati a fumare qualcosa insieme, per poi strappargli daluna. Gli investigatori del commissariato San Lorenzo, dopo aver raccolto la denuncia e ricostruito l’episodio in ogni minimo dettaglio, hanno proceduto a visionare le immagini delle telecamere di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma strappò San Lorenzo, arrestato 30enne romano, per furto con strappo ai danni di un minore, in zona Largo degli Olsci ... è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di un 30 enne romano , per un furto con ...

