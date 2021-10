Prova a evitare una volpe e finisce contro il guardrail, paura per una donna (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tenta di evitare una volpe che stava attraversando la striscia d’asfalto, non ci riesce e va a sbattere contro il muro in cemento armato ai margini della carreggiata. Per fortuna solo tanta paura per una donna al volante di una Fiat Panda che, nel percorrere la tangenziale est all’altezza della Galleria Avellola in direzione Caserta, avvistata una volpe al centro strada, ha deviato bruscamente la corsa della propria automobile verso destra ma, nonostante la frenata, dopo aver travolto l’animale, è andata sbattere contro il muro sul ciglio strada. La conducente è rimasta illesa, niente da fare invece per la volpe, nonostante l’intervento del veterinario. Completamente sfasciata, infine, l’automobile. Sul ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tenta diunache stava attraversando la striscia d’asfalto, non ci riesce e va a sbattereil muro in cemento armato ai margini della carreggiata. Per fortuna solo tantaper unaal volante di una Fiat Panda che, nel percorrere la tangenziale est all’altezza della Galleria Avellola in direzione Caserta, avvistata unaal centro strada, ha deviato bruscamente la corsa della propria automobile verso destra ma, nonostante la frenata, dopo aver travolto l’animale, è andata sbattereil muro sul ciglio strada. La conducente è rimasta illesa, niente da fare invece per la, nonostante l’intervento del veterinario. Completamente sfasciata, infine, l’automobile. Sul ...

