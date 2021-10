Pnrr, al Comune quattro figure specializzate per gestione fondi: la soddisfazione di Mastella (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha reso noto che il Comune di Benevento ha ottenuto l’assegnazione di quattro giovani professionisti per la gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A darne comunicazione a Palazzo Mosti è stata l’Agenzia per la stessa Coesione Territoriale. “In vista delle opportunità che si apriranno per la città con la prossima programmazione di fondi europei – ha dichiarato il sindaco Mastella – ci siamo attivati sin da subito per avere il supporto di figure specializzate e formate nella gestione di queste risorse per captare nel miglior modo possibile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, ha reso noto che ildi Benevento ha ottenuto l’assegnazione digiovani professionisti per ladeistrutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). A darne comunicazione a Palazzo Mosti è stata l’Agenzia per la stessa Coesione Territoriale. “In vista delle opportunità che si apriranno per la città con la prossima programmazione dieuropei – ha dichiarato il sindaco– ci siamo attivati sin da subito per avere il supporto die formate nelladi queste risorse per captare nel miglior modo possibile ...

