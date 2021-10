Pd | Astorre | Regione Lazio procede con programma messa in sicurezza spiagge

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Lacontinua il suo impegno nellaindel litorale laziale. Come annunciato oggi dall’assessore Mauro Alessandri, sono di oltre 3 milioni di euro i fondi regionali stanziati per interventi di manutenzione eindel tratto di costa Fiumicino-Ostia”. Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno, segretario Pd. “La- prosegue- e il Presidente Zingaretti confermano l’impegno nella difesa del litorale laziale, che rappresenta un’importante fonte di ricchezza per l’economia del nostro territorio. Bene così!”, conclude