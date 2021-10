No Green Pass, Travaglio: “Altre proteste? Credo di sì” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho il Green Pass, ho fatto due dosi, quando mi diranno di fare la terza la farò e farò pure la quarta. Non sono un no vax e nemmeno un no Green Pass. Penso però si dovessero adottare misure più graduali e meno ‘strong'”. Se si adottano misure ‘strong’ uniche al mondo bisogna spiegarle. Altrimenti arrivano le proteste: mi sarei meravigliato del contrario”. Marco Travaglio, ospite di Cartabianca, risponde così alle domande sulle proteste dei No Green Pass. “Le proteste sono destinate a crescere? Credo di sì. Se ci sono 4 milioni di persone che perdono il lavoro, non si può dire che sono tutti fascisti. I fascisti vanno arrestati e l’organizzazione fascista va sciolta. Ma non tutti quelli che erano in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho il, ho fatto due dosi, quando mi diranno di fare la terza la farò e farò pure la quarta. Non sono un no vax e nemmeno un no. Penso però si dovessero adottare misure più graduali e meno ‘strong'”. Se si adottano misure ‘strong’ uniche al mondo bisogna spiegarle. Altrimenti arrivano le: mi sarei meravigliato del contrario”. Marco, ospite di Cartabianca, risponde così alle domande sulledei No. “Lesono destinate a crescere?di sì. Se ci sono 4 milioni di persone che perdono il lavoro, non si può dire che sono tutti fascisti. I fascisti vanno arrestati e l’organizzazione fascista va sciolta. Ma non tutti quelli che erano in ...

