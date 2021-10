Miriam Leone e la nuova bellezza «che non ha confini | ma solo orizzonti»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) «Mi sono sposata a 36 anni dopo una vita da single, libera, in giro per il mondo senza dipendere da un padre o da un marito. La mia idea di felicità? Sentirmi imperfetta. E capire che va bene così. Anzi, accusì». Il volto e le parole disono i protagonisti di un numero speciale di Vanity Fair dedicato alla, in edicola da domani 13 ottobre. «Unache non hama, come la mia Sicilia», continua. «In fatto di corpi, delle loro forme, di armonia, di avvenenza, in molti continuano a dare per immutabili paradigmi e stereotipi che ci sono stati tramandati da qualche secolo, a volteda qualche decennio», spiega il direttore Simone ...