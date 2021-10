Milan | dopo l’infortunio può arrivare un nuovo acquisto | “Si tratta”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilcorre ai riparidi Mike Maignan. Il portiere si opera ed il club guarda al mercato svincolati per sostituirlo.di Mike Maignan complica i piani di Stefano Pioli e del. L’estremo difensore del club rossonero si sottoporrà ad una artroscopia al polso sinistro nella giornata di domani. A comunicarlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #LeIene hanno fatto tatuare (lavabile) lo stemma del #Milan a #Donnarumma dopo i fischi di San Siro. Vuoi dire u… - Eurosport_IT : Donnarumma e il tatuaggio con lo stemma Milan, per ora è un tattoo finto ma nel futuro... ??????? - sportmediaset : #Donnarumma: dopo i fischi di San Siro il tatuaggio del Milan... #SportMediaset - PagineRomaniste : Milan, contatti con #Mirante dopo l'infortunio a #Maignan #ASRoma #Calciomercato - CronacheTweet : ?? NOME A SORPRESA ?? Dopo l’infortunio di Maignan, il Milan ha contattato lo svincolato Antonio Mirante. [… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan dopo

l'infortunio di Maignan, ilpuò sorridere almeno per quel che concerne il reparto di centrocampo. Il rossonero Ismael Bennacer , infatti, ha realizzato la rete del 3 - 0 della sua Algeria ...Il portiere delsi opererà al polso sinistro: 'Il persistere di una sintomatologia dolorosa, al polso sinistro di Mike Maignan impone,parere specialistico, una artroscopia che verrà ...A questo punto tutti i fantallenatori si staranno chiedendo chi prenderà il posto di portiere titolare del Milan dopo l’infortunio di Maignan (Stop and Goal) Il portiere sarà operato al polso sinistro ...Dopo la Nations League , vinta dalla Francia , è arrivata però la doccia fredda:, ma continua ad averee questo ha indotto lo staff medico a scegliere la strada dell'intervento chirurgico. Per ...