La libertà di scelta non è un optional Ma per averla ci vuole conoscenza e informazioni aperte e chiare

Nonostante l'esistenza di una legge che lo disciplina, In Italia ci sono ospedali pubblici dove l'aborto è impossibile. Sono ben 15 e in tutti questi il 100 per cento dei ginecologi è obiettore di coscienza. Ma non solo, perché in altri 20 ce ne sono più dell'80 per cento. Leggi anche › Ginecologi obiettori di coscienza e salute delle donne: cosa succede in Italia? Aborto, la legge 194 è applicata davvero? La mappa realizzata da Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina all'Università La Sapienza e da Sonia Montegiove, giornalista e informatica umbra, esperta di open data, fa parte dell'indagine "Mai dati!", nata con l'obiettivo di appurare se la legge 194/78 sulla interruzione volontaria della gravidanza sia effettivamente applicata.

Ultime Notizie dalla rete : libertà scelta Fascisti l'albero, No Green Pass e No Vax la foresta. Non è marcia su Roma, è Capitol Hill A rivendicare con violenza e assoluta certezza la libertà di contagiare in nome della inviolabilità ... Il problema è che una parte minima degli otto milioni di non vaccinati per scelta cova una sorta ...

Disabili, ancora troppe scale e la sedia a rotelle resta giù: così fallisce la vita indipendente ... va alle persone sole, a chi non riesce da solo ad organizzare la propria scelta migliore e rimane ... ma che troppo spesso toglie il più importante: la libertà di scegliere e di autodeterminarsi. La ...

