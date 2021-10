Jensen Ackles nel cast del western Rust (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attore Jensen Ackles è entrato a far parte del cast di Rust, un western che avrà come protagonista Alec Baldwin. Jensen Ackles sarà uno dei protagonisti del western Rust, con star Alec Baldwin, scritto e diretto da Joel Souza. Il progetto sarà prodotto da El Dorado Pictures, la casa di produzione di Bladwin, in collaborazione con Cavalry Media. Il film Rust racconterà la storia del famoso fuorilegge Harland Rust, interpretato da Alec Baldwin, che ha una taglia sulla sua testa da molto tempo. Quando il nipote tredicenne viene condannato per un omicidio compiuto per errore e condannato a morte, Rust viaggia con destinazione il Kansas per farlo evadere. I due fuggitivi devono quindi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attoreè entrato a far parte deldi, unche avrà come protagonista Alec Baldwin.sarà uno dei protagonisti del, con star Alec Baldwin, scritto e diretto da Joel Souza. Il progetto sarà prodotto da El Dorado Pictures, la casa di produzione di Bladwin, in collaborazione con Cavalry Media. Il filmracconterà la storia del famoso fuorilegge Harland, interpretato da Alec Baldwin, che ha una taglia sulla sua testa da molto tempo. Quando il nipote tredicenne viene condannato per un omicidio compiuto per errore e condannato a morte,viaggia con destinazione il Kansas per farlo evadere. I due fuggitivi devono quindi ...

