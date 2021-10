Infortunati Lazio, le condizioni dei giocatori ai box (Di martedì 12 ottobre 2021) Infortunati Lazio, Immobile tra campo e palestra e Zaccagni fermato dall’influenza. Ecco come stanno i giocatori Infortunati In casa Lazio occhi puntati su Ciro Immobile. Come riferito dal club biancoceleste, il giocatore ha oggi alternato il lavoro in palestra a quello sul campo, svolgendo solamente qualche esercitazione col pallone e una corsa blanda. In vista dell’Inter c’è ottimismo. fermato da un attacco influenzale, invece, Mattia Zaccagni, che non ha preso parte alla seduta odierna. Le sue condizioni saranno monitorate ogni giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021), Immobile tra campo e palestra e Zaccagni fermato dall’influenza. Ecco come stanno iIn casaocchi puntati su Ciro Immobile. Come riferito dal club biancoceleste, il giocatore ha oggi alternato il lavoro in palestra a quello sul campo, svolgendo solamente qualche esercitazione col pallone e una corsa blanda. In vista dell’Inter c’è ottimismo. fermato da un attacco influenzale, invece, Mattia Zaccagni, che non ha preso parte alla seduta odierna. Le suesaranno monitorate ogni giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

