In Piemonte contagi Covid a scuola 4 volte inferiori rispetto al 2020. Cirio: “Vaccini funzionano” (Di martedì 12 ottobre 2021) "La scuola ci dimostra che i Vaccini funzionano, abbiamo preso i dati dopo un mese confrontandoli con l'anno scorso: i risultati sono eclatanti e chiari, il livello di positività quest'anno è di 4 volte inferiore rispetto all'anno scorso. Ciò dimostra che la scuola è un luogo sicuro e che i focolai sono diminuiti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) "Laci dimostra che i, abbiamo preso i dati dopo un mese confrontandoli con l'anno scorso: i risultati sono eclatanti e chiari, il livello di positività quest'anno è di 4inferioreall'anno scorso. Ciò dimostra che laè un luogo sicuro e che i focolai sono diminuiti". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : In Piemonte contagi Covid a scuola 4 volte inferiori rispetto al 2020. Cirio: “Vaccini funzionano” - lo_spiffero : Effetto vaccini nelle aule: alle medie contagi dimezzati alle superiori il tasso d'incidenza passa da 130 a 34… - Ansa_Piemonte : A scuola contagi Covid in notevole calo rispetto a 2020. Presidente della Regione, 'è merito delle vaccinazioni'… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: Numeri e dati sul coronavirus e vaccini a… - largociospe : RT @Yi_Benevolence: Il 15 ottobre non si potrà andare a lavorare senza il GP perché c'è la pandemia e quello è l'unico mezzo per salvare la… -