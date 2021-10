Huawei | ecco il sondaggio canadese che spaventa la Cina

Leggi su formiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il 76% dei canadesi pensa che il governo di Ottawa debba bandiredalla rete 5G del Paese, seguendo le orme di alleati come l’Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti secondo cui il colosso cinese rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale spiando per conto del governo di Pechino (accuse sempre respinte dall’azienda). Ileffettuato nei giorni scorsi da Nanos per il Globe and Mail mostra un trend in forte crescita: due anni fa poco più delle metà dei cittadini canadesi voleva l’esclusione didalla rete di quinta generazione. Solo il 10% crede chedebba avere un ruolo nel 5G; due anni fa lo pensava il 22%. Che cos’è cambiato dal 2019? Che poche settimane fa sono tornati in patria due canadesi, l’ex diplomatico Michael Kovrig e l’uomo d’affari Michael ...