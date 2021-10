Green Pass, app per verifica automatica alle aziende: le novità del Dpcm (Di martedì 12 ottobre 2021) Arrivano le disposizioni del Governo sul controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Il Dpcm in corso di elaborazione contiene infatti le regole per la verifica, diversi accorgimenti tecnici che permetteranno di controllare la certificazione in maniera massiva e cercando di evitare affollamenti al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro. Vengono quindi dati alle aziende gli strumenti per sviluppare un’applicazione in grado di controllare il possesso della Certificazione Verde. Questi strumenti, rilasciati dal Ministero della Salute, permetteranno di leggere il QR Code del Certificato senza memorizzarlo. Si legge infatti nel Dpcm che “rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Arrivano le disposizioni del Governo sul controllo delnei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Ilin corso di elaborazione contiene infatti le regole per la, diversi accorgimenti tecnici che permetteranno di controllare la certificazione in maniera massiva e cercando di evitare affollamenti al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro. Vengono quindi datigli strumenti per sviluppare un’applicazione in grado di controllare il possesso della Certificazione Verde. Questi strumenti, rilasciati dal Ministero della Salute, permetteranno di leggere il QR Code del Certificato senza memorizzarlo. Si legge infatti nelche “rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni ...

