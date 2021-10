Fortnite: Epic ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per una modalità del gioco (Di martedì 12 ottobre 2021) Epic ha ammesso che la nuova modalità Fortnite Imposters è ispirata a Among Us di Innersloth, dopo che quest’ultimo lo ha accusato di plagio La modalità Impostori di Fortnite, che è stata annunciata e lanciata ad agosto, ha immediatamente attirato l’attenzione per l’utilizzo di molte idee precedentemente viste in Among Us, inclusi giocatori che svolgono compiti e convocano riunioni per discutere chi sono i giocatori “impostori“. Diversi membri del team di Innersloth hanno sottolineato le somiglianze tra la modalità di Epic e il loro gioco, con un programmatore che si è detto “offeso” dalle somiglianze in questione. Innersloth: “Epic Games ha copiato la mappa di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 ottobre 2021)hache la nuovaImposters èUs di Innersloth, dopo che quest’ultimo lo ha accusato di plagio LaImpostori di, che è stata annunciata e lanciata ad agosto, ha immediatamente attirato l’attenzione per l’utilizzo di molte idee precedentemente viste inUs, inclusi giocatori che svolgono compiti e convocano riunioni per discutere chi sono i giocatori “impostori“. Diversi membri del team di Innersloth hanno sottolineato le somiglianze tra ladie il loro, con un programmatore che si è detto “offeso” dalle somiglianze in questione. Innersloth: “Games ha copiato la mappa di ...

