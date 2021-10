Da Amico mio a Il commissario Montalbano, la sua carriera è stata sfavillante: cosa fa oggi la splendida attrice (Di martedì 12 ottobre 2021) Che fine ha fatto l’attrice che interpretava la prima Livia ne Il commissario Montalbano o la dottoressa protagonista di Amico mio? A cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila ha recitato nelle migliori serie tv italiane: Amico mio e Il commissario Montalbano, tanto per interderci. Leggi anche—————->>>E’ stata Alya in Bitter Sweet: stenterete a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Che fine ha fatto l’che interpretava la prima Livia ne Ilo la dottoressa protagonista dimio? A cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila ha recitato nelle migliori serie tv italiane:mio e Il, tanto per interderci. Leggi anche—————->>>E’Alya in Bitter Sweet: stenterete a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lucianonobili : A Rignano Flaminio, per festeggiare la straordinaria vittoria e l’elezione del mio amico @Vmarcorelli a sindaco e d… - gualtierieurope : Per rispettare il silenzio elettorale non ho potuto ringraziare subito pubblicamente il mio amico @LulaOficial per… - borghi_claudio : @AlexBazzaro Amico mio, quello che gli scrive i tweet potrebbe anche essere lo stesso che mentre si contrattava sug… - Roberto00281114 : @midicapure @Walter32099227 Incredibile amico mio Lo tengo anche io ben conservato stesso colore Buona serata - woland23 : Alla solita ora arriva al bar il mio amico V. con gli altri tre della briscola. Chiede il mazzo delle carte alla pr… -