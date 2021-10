**Covid: faq p.Chigi, controllo green pass in azienda a lavoratori autonomi** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "È necessario verificare ildeiautonomi che prestano i propri servizi a un'e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'sono soggetti al". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.

