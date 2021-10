Controlli, sanzioni e linee guida: tutte le risposte del governo ai dubbi sul Green pass al lavoro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre entra in vigore l’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro sia nel pubblico sia nel privato. Il Presidente Mario Draghi ha firmato due Dpcm che definiscono le nuove regole per l’accesso ai luoghi di lavoro. Al contempo, il governo ha pubblicato le Faq relative al nuovo provvedimento, contenente le specifiche tecniche per chiarire tutti i dubbi sul funzionamento della certificazione verde. Chi è soggetto a controllo del Green pass Saranno soggetti a verifica di Green pass: tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati; tutti i dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi esterni di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre entra in vigore l’obbligo diin tutti i luoghi disia nel pubblico sia nel privato. Il Presidente Mario Draghi ha firmato due Dpcm che definiscono le nuove regole per l’accesso ai luoghi di. Al contempo, ilha pubblicato le Faq relative al nuovo provvedimento, contenente le specifiche tecniche per chiarire tutti isul funzionamento della certificazione verde. Chi è soggetto a controllo delSaranno soggetti a verifica di: tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati; tutti i dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi esterni di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori ...

