Alessia Logli protagonista di un tutorial a Detto Fatto (Di martedì 12 ottobre 2021) In una delle ultime puntate di Detto Fatto in onda su Rai 2, è andato in onda un momento dedicato a un tutorial per i capelli che ha visto protagonista una ragazza che tutti conosciamo, purtroppo, per la sua drammatica storia. E’ Alessia Logli, la figlia di Antonio e Roberta Ragusa. La ragazza da tempo lavora nel campo della moda e anche in tv nelle sue recenti interviste aveva parlato delle sue aspirazioni, come modella. Ha una pagina instagram molto seguita e a quanto pare inizia a muovere i primi passi anche nel mondo della tv con questo genere di comparsate. Quello che però molti spettatori hanno Fatto notare sempre sui social, anche in queste ore, dopo che alcune foto hanno iniziato a circolare sul web ( e i commenti sotto il post della pagina instagram di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) In una delle ultime puntate diin onda su Rai 2, è andato in onda un momento dedicato a unper i capelli che ha vistouna ragazza che tutti conosciamo, purtroppo, per la sua drammatica storia. E’, la figlia di Antonio e Roberta Ragusa. La ragazza da tempo lavora nel campo della moda e anche in tv nelle sue recenti interviste aveva parlato delle sue aspirazioni, come modella. Ha una pagina instagram molto seguita e a quanto pare inizia a muovere i primi passi anche nel mondo della tv con questo genere di comparsate. Quello che però molti spettatori hannonotare sempre sui social, anche in queste ore, dopo che alcune foto hanno iniziato a circolare sul web ( e i commenti sotto il post della pagina instagram di ...

GuglielmaAV : RT @GiusCandela: Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal suo lav… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: A Detto Fatto Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, è la protagonista di un tutorial per capelli - GiusCandela : Hanno omesso cognome e storia per evitare di esporla mediaticamente, considerando la sua presenza giustificata dal… - DixitIpsa : RT @GiusCandela: Una strana commistione, l’ennesima, tra cronaca nera e intrattenimento. #dettofatto - GiusCandela : Una strana commistione, l’ennesima, tra cronaca nera e intrattenimento. #dettofatto -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Logli Roberta Ragusa, la figlia di Antonio Logli/ "Non ho visto prove schiaccianti" In studio, durante la puntata di ieri, vi era Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio , che ha spiegato di non aver mai visto un cartellone che la mamma aveva realizzato e nascosto in ...

Il diario e lo sfogo di Roberta. E Logli chiede la revisione del processo È un piccolo spiraglio, ma la difesa è ottimista, come è emerso durante la puntata di " Quarto Grado ", durante la quale è stata ospitata la figlia di Roberta e Antonio, Alessia Logli . Alessia ha ...

