“Tumore maligno molto esteso”. Rivelazione choc del volto di Tale e Quale Show: “Il medico non aveva capito” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un racconto struggente quello fatto dalla protagonista di ‘Tale e Quale Show’, che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ per rivelare ciò che ha dovuto sopportare. Una malattia molto grave, ovvero il cancro: “Avevo una massa tumorale molto estesa, ho dovuto combattere con un Tumore all’utero. Era davvero decisamente molto esteso, sono stata operata d’urgenza. Avevo dei disturbi intimi, ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse realmente”. E poi ha aggiunto: “Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un Tumore maligno all’utero che era già molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un racconto struggente quello fatto dalla protagonista di ‘’, che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ per rivelare ciò che ha dovuto sopportare. Una malattiagrave, ovvero il cancro: “Avevo una massa tumoraleestesa, ho dovuto combattere con unall’utero. Era davvero decisamente, sono stata operata d’urgenza. Avevo dei disturbi intimi, ma il mio ginecologo nondi cosa si trattasse realmente”. E poi ha aggiunto: “Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato unall’utero che era già...

Advertising

marialetiziama9 : RT @sandropascucci_: ..e per il tumore in seno alla società? per quel tumore maligno di politici che voi difendete manganellando civili ine… - sandropascucci_ : ..e per il tumore in seno alla società? per quel tumore maligno di politici che voi difendete manganellando civili… - you_lookhappier : @babeepage @anikeatable Fortunatamente me ne sono accorta in tempo (ancora è benigno solo che ha una forma e compos… - Ambrogi33135774 : @LaStampa @MassimGiannini I sindacati sono il tumore maligno per gli italiani che lavorano.,.. Aboliamo i sindacati e il comunismo. - you_lookhappier : @_NewMoon03_ @anikeatable Senti una cosa dura e circa rotonda che non si trova in nessun altra parte del seno e che… -