Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 103,6 punti

Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 103,6 punti, in rialzo rispetto ai 102,7 punti della chiusura di venerdì. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo di 100,7 punti in apertura, verso le 8.

Paura stagflazione, su i rendimenti I Mercati obbligazionari dell’Eurozona stanno assistendo ad un inizio di settimana caratterizzato da consistenti vendite, i rendimenti di Btp italiani e Bund tedeschi con scadenza ...

