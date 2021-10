Obbligo Green pass, troppi test per i no vax il sistema è a rischio (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scadenza del 15 ottobre, data a partire dalla quale il Green pass sarà necessario per lavoratrici e lavoratori, mette in apprensione il governo quasi quanto i lavoratori. A preoccupare l’esecutivo non sono tanto i diecimila No Vax visti in piazza a Roma, tanto meno con i vertici di Forza Nuova in condizioni di non nuocere. I numeri che danno pensiero a Palazzo Chigi sono quei sette milioni di persone in età lavorativa non vaccinate che dal 15 ottobre potranno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scadenza del 15 ottobre, data a partire dalla quale ilsarà necessario per lavoratrici e lavoratori, mette in apprensione il governo quasi quanto i lavoratori. A preoccupare l’esecutivo non sono tanto i diecimila No Vax visti in piazza a Roma, tanto meno con i vertici di Forza Nuova in condizioni di non nuocere. I numeri che danno pensiero a Palazzo Chigi sono quei sette milioni di persone in età lavorativa non vaccinate che dal 15 ottobre potranno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - Corriere : Green pass, i lavoratori portuali di Trieste: «No all’obbligo, il 15 ottobre pronti a fermare il porto» - Mov5Stelle : La cultura, finalmente, riparte e si lascia alle spalle una delle pagine più buie della sua storia. Da oggi musei,… - afrodite1969 : RT @martinacarletti: #RT @italiasovrana: RT @Corriere: Green pass, i lavoratori portuali di Trieste: «No all’obbligo, il 15 ottobre pronti… - Fede6791 : RT @vitalbaa: Tra 3 gg. c'è obbligo di #greenpass, gli imprenditori privati, per i quali il dl. 127/2021 non aveva previsto linee guida, si… -