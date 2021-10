No Green pass a Roma, carcere per due fermati: c'è anche il figlio della compagna di Castellino. Liberati in tre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tre persone sono state scarcerate e in due si sono visti confermare il carcere per gli scontri avvenuti a Roma sabato scorso durante la manifestazione dei No Green pass. Disposto il carcere... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tre persone sono state scarcerate e in due si sono visti confermare ilper gli scontri avvenuti asabato scorso durante la manifestazione dei No. Disposto il...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - valy_s : RT @vitalbaa: Tra 3 gg. c'è obbligo di #greenpass, gli imprenditori privati, per i quali il dl. 127/2021 non aveva previsto linee guida, si… - akipopilo : RT @borghi_claudio: Se conosco Salvini visto quello che sta dicendo a @QRepubblica mi sa che più testimonianze gli arrivano di gente che re… -