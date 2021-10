Meloni: «Noi contro la violenza di fascisti e centri sociali. Il Pd vuol chiuderci? Spero che Mattarella e Draghi prendano le distanze» – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quello di sabato scorso è stato «un inaccettabile assalto alla sede della Cgil – ha detto Giorgia Meloni in un video su Facebook – a cui ribadisco tutta la solidarietà mia e di Fratelli d’Italia come abbiamo fatto andando anche fisicamente lì». Dalla leader di FdI arriva anche la condanna, senza giri di parole, «a ogni violenza di gruppi fascisti, neofascisti, parafascisti, post fascisti, criptofascisti senza tentennamenti e ferma condanna di ogni gruppo violento che ha inquinato le manifestazioni di sabato». Ma non risparmia il contrattacco citando anche le violenze «di gruppi anarchici e dei centri sociali di Milano e Torino, quelli che Pd e sinistra non sono mai riusciti a condannare. O quelle violenze vanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quello di sabato scorso è stato «un inaccettabile assalto alla sede della Cgil – ha detto Giorgiain unsu Facebook – a cui ribadisco tutta la solidarietà mia e di Fratelli d’Italia come abbiamo fatto andando anche fisicamente lì». Dalla leader di FdI arriva anche la condanna, senza giri di parole, «a ognidi gruppi, neo, para, post, criptosenza tentennamenti e ferma condanna di ogni gruppo violento che ha inquinato le manifestazioni di sabato». Ma non risparmia il contrattacco citando anche le violenze «di gruppi anarchici e deidi Milano e Torino, quelli che Pd e sinistra non sono mai riusciti a condannare. O quelle violenze vanno ...

