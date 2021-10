Maruggio-Sava | incidente | morto diciassettenne Nel pomeriggio

(Di lunedì 11 ottobre 2021)stradale dalla conseguenze drammatiche in provincia di Taranto. Nel, lungo la strada che collega, un giovane centauro di 17 anni in sella a una Yamaha 125 è andato a sbattere contro un muretto a secco perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di, che hanno effettuato i rilievi di rito. Da chiarire la dinamica dell’impatto. L'articolo Nel proviene da Noi Notizie..

Lo studente era di Statte ed era andato con gli amici al Maruggio, sul mare. Il dolore del sindaco: "Siamo sconvolti"