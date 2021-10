Manchester City, Mendy resta in carcere: negata la libertà su cauzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjamin Mendy resta in custodia cautelare con l’accusa di stupro e aggressione sessuale: negata ancora la libertà su cauzione Benjamin Mendy rimane in custodia cautelare dopo l’udienza alla Chester Crown Court, che ha negato al difensore di proprietà del Manchester City la libertà su cauzione. Come riportato da Sky Sports UK si tratta del terzo no incassato nei due mesi di prigionia da Mendy, sul quale pende un’accusa di quattro stupri e un’aggressione sessuale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjaminin custodia cautelare con l’accusa di stupro e aggressione sessuale:ancora lasuBenjaminrimane in custodia cautelare dopo l’udienza alla Chester Crown Court, che ha negato al difensore di proprietà dellasu. Come riportato da Sky Sports UK si tratta del terzo no incassato nei due mesi di prigionia da, sul quale pende un’accusa di quattro stupri e un’aggressione sessuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

