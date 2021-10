Love is in the air, trama 11 ottobre: Aydan perde il controllo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempi duri per Aydan a Love is in the air, come segnala la trama di oggi, lunedì 11 ottobre. La madre di Serkan, infatti, negli ultimi tempi non sta attraversando un bel periodo; dopo il divorzio da Alptekin, la donna ha dovuto fronteggiare l'arrivo alla Art Life e nella vita del figlio di Semiha, la perfida nonna di Eda, disposta a boicottare gli affari di famiglia per vendicarsi della morte del figlio. In seguito, Serkan, proprio nel giorno del matrimonio con la Yildiz ha avuto un gravissimo incidente aereo ed è tornato a casa dopo due mesi spiegando di aver perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita. Come se non bastasse, Aydan si è invaghita di Chef Alexander e si è convinta di essere ricambiata per poi scoprire con sgomento e delusione che l'uomo ha scelto di stare con Ayfer con cui ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempi duri peris in the air, come segnala ladi oggi, lunedì 11. La madre di Serkan, infatti, negli ultimi tempi non sta attraversando un bel periodo; dopo il divorzio da Alptekin, la donna ha dovuto fronteggiare l'arrivo alla Art Life e nella vita del figlio di Semiha, la perfida nonna di Eda, disposta a boicottare gli affari di famiglia per vendicarsi della morte del figlio. In seguito, Serkan, proprio nel giorno del matrimonio con la Yildiz ha avuto un gravissimo incidente aereo ed è tornato a casa dopo due mesi spiegando di aver perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita. Come se non bastasse,si è invaghita di Chef Alexander e si è convinta di essere ricambiata per poi scoprire con sgomento e delusione che l'uomo ha scelto di stare con Ayfer con cui ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - lorenzaswift13 : @FraMiglio12 No perché sei eccessivamente critico! Io l'ho visto anche in interstellar e love the coopers e mi è piaciuto ?? - ClassicalTurqu1 : Lionel Richie,Walter Afanasieff,Alan Bergman,Marilyn Bergman,Luciano Pavarotti,José Molina,Orchestra Sinfonica Ital… - LOSTVC4USE : qualcuno che sta vedendo love is in the air?? sono all'episodio 84 - AxeUncensored : RT @gustinicchi: Demonstrators in Rome chant 'F*CK Joe Biden' as they move past the US embassy in Italy. I manifestanti a Roma cantano 'F… -