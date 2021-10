Lourdes Leon, la figlia di Madonna replica così a chi la insulta per i peli sotto le ascelle (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lourdes Maria Ciccone Leon, la figlia di Madonna e Carlos Leon, sabato 9 ottobre ha risposto agli insulti che gli hater avevano scritto sui social dopo che si era presentata al Met Gala di New York con i peli sotto le ascelle. La modella, 24 anni, ha condiviso un nuovo scatto del red carpet e ha scritto: “Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!“. Tanti i commenti dei fan (solo 25mila su Instagram) che hanno preso le sue difese: “Sei bellissima”, è uno dei più comuni. Qualcun altro ha azzardato: “Stai togliendo potere al patriarcato”. View this post on Instagram Un post condiviso da LourdesLeon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)Maria Ciccone, ladie Carlos, sabato 9 ottobre ha risposto agli insulti che gli hater avevano scritto sui social dopo che si era presentata al Met Gala di New York con ile. La modella, 24 anni, ha condiviso un nuovo scatto del red carpet e ha scritto: “Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!“. Tanti i commenti dei fan (solo 25mila su Instagram) che hanno preso le sue difese: “Sei bellissima”, è uno dei più comuni. Qualcun altro ha azzardato: “Stai togliendo potere al patriarcato”. View this post on Instagram Un post condiviso da...

Advertising

FQMagazineit : Lourdes Leon, la figlia di Madonna replica così a chi la insulta per i peli sotto le ascelle - andreastoolbox : Insulti a Lourdes Leon Ciccone per i peli sotto le ascelle, lei risponde: Pensate prima di parlare… - BabbeoMatteo : Io scioccato nello scoprire che Tremotè Sciabulè e Lourdes Leon erano fidanzatini a scuola - francobus100 : Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle sui social: la risposta è esemplare… - infoitcultura : Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle sui social: la risposta è esemplare -