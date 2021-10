Inter, assemblea degli azionisti a fine ottobre: le novità previste (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà approvato il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: a fine ottobre l’assemblea degli azionisti E’ quasi tutto pronto in casa Inter per l’assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: come ricorda il Corriere dello Sport, andrà in scena giovedì 28 ottobre e Steven Zhang che sarà collegato dalla Cina. Entro poche settimane sarà, inoltre, chiuso il rifinanziamento dei due bond attualmente in essere (300 + 75 milioni) e ne sarà emesso uno solo da circa 400 che consentirà al club milanese di arrivare a fine stagione senza problemi di liquidità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà approvato il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: al’E’ quasi tutto pronto in casaper l’che dovrà approvare il bilancio con perdita record di 245,6 milioni di euro: come ricorda il Corriere dello Sport, andrà in scena giovedì 28e Steven Zhang che sarà collegato dalla Cina. Entro poche settimane sarà, inoltre, chiuso il rifinanziamento dei due bond attualmente in essere (300 + 75 milioni) e ne sarà emesso uno solo da circa 400 che consentirà al club milanese di arrivare astagione senza problemi di liquidità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tecma, i soci approvano gli aumenti di capitale ... inter alia, un più facile accesso al credito ove necessario. Per maggiori informazioni sull'...GRATUITO A SERVIZIO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO "PIANO DI STOCK GRANT 2021 - 2023" L'Assemblea ...

Marotta a tutto tondo, pt.2: le parole su Suning, Barella e Icardi Su Adriano Galliani: 'In un viaggio a Roma per l'assemblea federale abbiamo avuto il Covid entrambi:... siamo contenti di questo ruolo, siamo l'Inter e non dobbiamo solo partecipare. Dobbiamo mirare ...

Inter, assemblea degli azionisti a fine ottobre: le novità previste Calcio News 24 L'Inter ha in programma l'assemblea degli azionisti per approvare il bilancio in perdita. Zhang sarà collegato dalla Cina.

Tecma, i soci approvano gli aumenti di capitale L'Assemblea Straordinaria di Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate quotata su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italian ...

