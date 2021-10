Insulti razzisti a un compagno | il capitano ritira la squadra

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Commenta per primo Uno spettatore rivolgea un giocatore di colore, il suo- scrive gazzetta.it - prima reagisce con una parolaccia allo spettatore e viene espulso, poidal campo la. È accaduto ieri a Cison di Valmarino (Treviso), nella sfida di Prima Categoria tra la ...

Commenta per primo Uno spettatore rivolgea un giocatore di colore, il suo capitano - scrive gazzetta.it - prima reagisce con una parolaccia allo spettatore e viene espulso, poi ritira dal campo la squadra. È accaduto ieri a ...La questione deglirivolti a Koulibaly tiene ancora banco: " Quando uno dice o fa atti riprovevoli - prosegue l'ex centrocampista azzurro - almeno bisognerebbe pentirsi. Ne è stato ...Dagli spalti sono arrivati degli insulti razzisti contro un giocatore. I compagni di squadra hanno abbandonato la partita per protesta.A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Bagni: “Osimhen? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora i ...