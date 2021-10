Il saluto di Formiche ad Alberto Brandani | il Professore indimenticabile

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Per tutti era “il”.è una di quelle rare personalità che facilmente – e superficialmente – potrebbe trovare adeguato spazio nella galleria dei Potenti d’Italia. Senese, sin da giovanissimo ha avuto la fortuna ed il merito di essere selezionato dal leader democristiano Amintore Fanfani, a sua volta genio indiscusso nella gestione della partecipazione pubblica nell’economia (di cui era raffinato teorico, peraltro). Ilfu scelto per una posizione cruciale: quella al Monte dei Paschi di Siena. È qui, nella banca che ancora oggi è epicentro di tante scosse sia politiche che finanziarie, chetrascorre la parte centrale della sua vita professionale. In grandi rapporti con tutti i notabili della Dc e della Prima Repubblica,diviene egli ...

Advertising

formichenews : Il saluto di Formiche al prof. Alberto Brandani. Foto di Umberto Pizzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : saluto Formiche

RedBull.com

Dopo ildel presidente Rodolfo Errore , per Sace sono intervenuti l'amministratore delegato Pierfrancesco Latini , e il chief economist Alessandro Terzulli . Sace ha stimato un rimbalzo dell'...Lunedì 23 agosto, secondo fonti anonime del Washington Post , il direttore della Cia, William Burns , avrebbe incontrato il leader talebano Abdul Ghani Baradar a Kabul. L'incontro sarebbe stato ...Virginia Raggi non si sente sconfitta e vuole togliersi qualche sassolino. Conte e Di Maio sono volati a Napoli da Manfredi ...Le autorità statunitensi approvano una serie di provvedimenti per spingere molti colossi cinesi quotati a New York di lasciare la Borsa. Ma il delisting di massa con conseguente ripiego su Hong Kong e ...