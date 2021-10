Green pass:Crippa, M5S firma mozione Pd su scioglimento Fn (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Il Movimento Cinque stelle ha firmato la mozione presentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, con la quale si chiede lo scioglimento di Forza Nuova e di altri gruppi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Il Movimento Cinque stelle hato lapresentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, con la quale si chiede lodi Forza Nuova e di altri gruppi ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - napam_51 : Green pass, faida interna tra sindacalisti e comunisti: 'Venduti, i fascisti siete voi' - maddale63009135 : @cassiel68 @mimmo_rinaldi @PaolaTavernaM5S Marco il virus per chi lavora negli ospedali ti posso garantire che esis… -