Giacobazzi | salta una delle due date di “Noi | mille volti e una bugia” a Brescia

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Alla luce dell’imminente possibilità di svolgere gli spettacoli nei teatri in piena capienza deliberata dal governo italiano, Zed! conferma di poter realizzare uno solo dei due eventi di Giuseppe“Noi,e una” programmati per il prossimo weekend del 16 e 17 ottobre al Gran Teatro Morato di. La data di domenica 17 ottobre è confermata a piena capienza (biglietti ancora disponibili nei circuiti tradizionali). La data di sabato 16 ottobre viene invece riprogrammata al 22 gennaio per motivi logistici e organizzativi. I relativi biglietti venduti saranno validi per la nuova data. Zed ringrazia lo staff di, tecnici e addetti ai lavori che permetteranno in tempi brevissimi di mettere in scena almeno lo spettacolo di ...