GF VIP 6 | Sophie Codegoni si confida con Alex Belli sui problemi intimi avuti con Matteo Ranieri

Sophie Codegoni è tornata a parlare di Matteo Ranieri al GF VIP 6 e questa volta ha deciso di parlarne con Alex Belli. La ragazza ha parlato di come è stata lasciata e in particolare ha lamentato la volontà di farla passare per una ragazza che ambisce alla fama e non all'amore. La modella racconta a questo punto dell'intimità mai consumata con il ragazzo dopo "la scelta" fatta a Uomini e Donne. Dichiarazioni molto intime e aneddoti spiazzanti dell'addio del ragazzo. Ma come avrà reagito il diretto interessato? Gf vip, Sophie Codegoni intima con Alex Belli: la confessione Sophie Codegoni si è lasciata andare ad una confessione intimista con il compagno ...

