GF Vip 6 | la Ricciarelli attacca Miriana

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Alla festa organizzata sabato sera in occasione del compleanno di Manila Nazzaro sono successe davvero molte cose ma alcune più di altre hanno attirato l’attenzione del pubblico… Come il bacio tra Nicola e. Le conseguenze dell’azione dei due, però hanno scatenato la rabbia di Katia. Sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip è stata organizzata una festa per il compleanno di Manila Nazzaro ma la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nel corso della puntata, verrà anche affrontato l'atteggiamento della cantante lirica Katiache, come sottolineato da Signorini, 'ce l'ha con tutti'. GF, Signorini: il bacio tra ...La ragazza si è scagliata contro gli inquilini della casa del Grande Fratello, colpevoli di ... Lucrezia Selassiè è scoppiata a piangere davanti Katiae alla sorella Clarissa: "Mi viene ...Alla festa organizzata sabato sera in occasione del compleanno di Manila Nazzaro sono successe davvero molte cose ma alcune più di altre hanno ...Come ogni sabato sera dalla prima settimana ad oggi, i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, sabato scorso hanno organizzato un party che si è concluso in un siparietto bollente per alcuni. Questa vo ...