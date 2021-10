Gevi Napoli Basket, splendida prima vittoria in Serie A: 82-70 contro Treviso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gevi Napoli Basket: al PalaBarbuto la squadra partenopea ha battuto per 82-70 la Nutribullett Treviso. Coach Sacripanti: “Giorno importante per il Basket a Napoli”. Straordinaria, prima vittoria in Serie A per la Gevi Napoli Basket che, in uno splendido PalaBarbuto, supera la Nutribullett Treviso per 82-70. Il miglior marcatore della Gevi è Rich con 14 Leggi su 2anews (Di lunedì 11 ottobre 2021): al PalaBarbuto la squadra partenopea ha battuto per 82-70 la Nutribullett. Coach Sacripanti: “Giorno importante per il”. Straordinaria,inA per lache, in uno splendido PalaBarbuto, supera la Nutribullettper 82-70. Il miglior marcatore dellaè Rich con 14

