Charlene di Monaco, la relazione pericolosa col Re degli zulu

Charlene di Monaco ha instaurato una relazione particolare col Re degli zulu, offrendosi come mediatrice di una complicata faida per la successione al trono. Mentre Alberto insiste perché torni a casa il prima possibile. Non si placano le voci su una presunta crisi tra Alberto e Charlene di Monaco, separati dallo scorso maggio, ufficialmente a causa delle precarie condizioni di salute della Principessa, bloccata da mesi in Sudafrica. Charlene operata per la terza volta Indubbiamente Charlene di Monaco sta passando un periodo molto difficile in conseguenza di una grave infezione che l'ha colpita alle orecchie, gola e naso. Le foto pubblicate recentemente la ritraggono molto dimagrita e provata, sebbene non abbia perso ...

