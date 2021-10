Calciomercato Roma, cinque milioni sul piatto per Zakaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Calciomercato Roma, il club giallorosso prepara l’affondo per il centrocampista svizzero a gennaio: i dettagli dell’offerta Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma si lavora già al Calciomercato di gennaio. Il club giallorosso punta a rinforzare il centrocampo e sta lavorando per presentare un’offerta al Borussia Monchengladbach per il cartellino di Denis Zakaria. cinque milioni più eventuali bonus sul piatto o, in alternativa, una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021), il club giallorosso prepara l’affondo per il centrocampista svizzero a gennaio: i dettagli dell’offerta Come riportato dal Corriere dello Sport, in casasi lavora già aldi gennaio. Il club giallorosso punta a rinforzare il centrocampo e sta lavorando per presentare un’offerta al Borussia Monchengladbach per il cartellino di Denispiù eventuali bonus sulo, in alternativa, una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

