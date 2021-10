Calcio: Milan, infiammazione al tendine rotuleo per Daniel Maldini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante del Milan Daniel Maldini è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale italiana Under 20 impegnata nel Torneo 8 Nazioni a causa di un'infiammazione al tendine rotuleo. Il figlio d'arte è già tornato a Milano dove effettuerà in queste ore una nuova visita da parte dello staff medico rossonero, che valuterà anche le terapie e i tempi di recupero. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)o, 11 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante delè stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale italiana Under 20 impegnata nel Torneo 8 Nazioni a causa di un'al. Il figlio d'arte è già tornato ao dove effettuerà in queste ore una nuova visita da parte dello staff medico rossonero, che valuterà anche le terapie e i tempi di recupero.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, rinforzi scudetto: Adlio Faivre subito, scatto per Lucca e Diaz da blindare - Gazzetta_it : La svolta dopo il Milan: non solo gol, Locatelli si è preso la Juve in cinque mosse - Gazzetta_it : Kalulu, un jolly per tutta la difesa: con lui dall'inizio il Milan non perde mai - TV7Benevento : Calcio: Milan, infiammazione al tendine rotuleo per Daniel Maldini... - GioMat86 : @Maicuntent1986 @milan_corner @vanandrix79 stette da noi giusto il tempo di farci perdere un derby all'89' facendos… -