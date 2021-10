Calais | i migranti sono soggetti a “trattamenti inumani”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli accampamenti deipresenti nella città francese di, a circa 30 km dal confine con il Regno Unitodefinitida parte dei poliziotti e dalle leggi locali. Di seguito, il rapporto di Human Rights Watch. Accampamenti vicino alla città francese di, iperseguiti dalla polizia “La giungla”, soprannome dato alla zona vicino alla città di, sita nel nord della Francia, è un luogo precario, che tuttavia ha rappresentato fino al 2016, anno in cui è stata demolita una sorta di stabilità per oltre 10.000 persone. Cinque anni dopo, le politiche migratorie europee non sifatte più umane o ragionevoli, anzi. I ...