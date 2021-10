Adriana Volpe, una collega dice di lei: “Per Signorini la Volpe è una …” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Grande fratello vip, in questa edizione, sta catturando l’attenzione del pubblico certamente per i concorrenti che popolano la casa ma anche per i rapporti tesissimi tra le due opinioniste che non perdono occasione per dirsene di tutti i colori. Che il rapporto tra le due non dovesse essere buono e che non sarebbero mai diventate amiche, lo si era capito fin da prima che iniziasse il programma perchè durante le fasi di preparazione, quando si sono incontrate sul set fotografico già erano scattate le prime scintille e non si presagiva nulla di buono. Se da una parte c’è sempre stata Adriana Volpe che ha fatto di tutto per diventare amica della Bruganelli anche raccontandole aneddoti delicati e dolorosi della sua vita, dall’altra la Bruganelli è apparsa fin da subito, completamente disinteressata ad avere un rapporto amicale con la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Grande fratello vip, in questa edizione, sta catturando l’attenzione del pubblico certamente per i concorrenti che popolano la casa ma anche per i rapporti tesissimi tra le due opinioniste che non perdono occasione per dirsene di tutti i colori. Che il rapporto tra le due non dovesse essere buono e che non sarebbero mai diventate amiche, lo si era capito fin da prima che iniziasse il programma perchè durante le fasi di preparazione, quando si sono incontrate sul set fotografico già erano scattate le prime scintille e non si presagiva nulla di buono. Se da una parte c’è sempre statache ha fatto di tutto per diventare amica della Bruganelli anche raccontandole aneddoti delicati e dolorosi della sua vita, dall’altra la Bruganelli è apparsa fin da subito, completamente disinteressata ad avere un rapporto amicale con la ...

Advertising

LadyNews_ : #AdrianaVolpe parla del suo ex marito #RobertoParli: 'Ho paura' - simo_cantatore : RT @bagnotrash: MA STO MALE STA PASSANDO UN AEREO PER ADRIANA VOLPE IL GFVIP 4 VIVE ???????? #GFvip - zazoomblog : Giancarlo Magalli a Citofonare Rai2 non vuole parlare di Adriana Volpe e a Simona Ventura risponde “lasciamo stare… - zazoomblog : Adriana Volpe riceve un aereo dai fan Sonia Bruganelli fa una battuta - #Adriana #Volpe #riceve #aereo #Sonia - marcellosanfili : RT @marcellosanfili: Adriana Volpe, un grandissimo Dono, un regalo che Dio ci fa.. Bella come una Principessa o forse di più.. @AdrianaVolp… -