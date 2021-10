Abraham in gol contro Andorra: «Andare alla Roma è stata la scelta giusta» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ritorno di Tammy Abraham in Nazionale è stato perfetto: una gran prestazione impreziosita dal gol dello 0 a 3 contro la modestissima Andorra. Al termine della gara (0-5 finale) l’attaccante inglese della Roma ha parlato ai microfoni di ITV Football: «È stata una bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive. Il gol? Sancho mi aveva detto all’intervallo che avrebbe cercato di tagliare sulla destra per trovarmi in area: dovevo farmi trovare pronto». E sulla sua decisione di vestirsi di giallorosso commenta: «Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ritorno di Tammyin Nazionale è stato perfetto: una gran prestazione impreziosita dal gol dello 0 a 3la modestissima. Al termine della gara (0-5 finale) l’attaccante inglese dellaha parlato ai microfoni di ITV Football: «Èuna bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbedura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive. Il gol? Sancho mi aveva detto all’intervallo che avrebbe cercato di tagliare sulla destra per trovarmi in area: dovevo farmi trovare pronto». E sulla sua decisione di vestirsi di giallorosso commenta: «Ho scelto lae chiaramente si è rivelata la...

