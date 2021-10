30 nuovi positivi rilevati lunedì 11 ottobre in FVG (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.333 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,18%. Sono inoltre 999 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,10%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 44 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.679, i clinicamente guariti 50 e 795 in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.405 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.447 a Trieste, 52.678 a Udine, 22.970 a Pordenone, 13.715 a Gorizia e 1.595 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.333 tamponi molecolari sono stati29contagi con una percentuale dità del 2,18%. Sono inoltre 999 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,10%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 44 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.679, i clinicamente guariti 50 e 795 in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.405 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.447 a Trieste, 52.678 a Udine, 22.970 a Pordenone, 13.715 a Gorizia e 1.595 ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-8). A fronte di 15.266 tamponi effettuati, sono 87 i nuovi positivi… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia 87 nuovi casi e 5 decessi - siciliafeed : Covid: in Sicilia 231 i nuovi positivi, 5 i morti - udine20 : 30 nuovi positivi rilevati lunedì 11 ottobre in FVG - - ciaktelesud : COVID-19: IN SICILIA 231 NUOVI POSITIVI. 5 I NUOVI DECESSI #ServiziTelevisivi -