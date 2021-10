Ventiquattro ore di disagi per lo sciopero generale dei trasporti e dei servizi (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalle 21 di oggi domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre sono possibili ritardi per chi usa i mezzi pubblici, aerei ma anche chi si muove in autostrada. Lunedì lezioni a rischio a ... Leggi su today (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalle 21 di oggi domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre sono possibili ritardi per chi usa i mezzi pubblici, aerei ma anche chi si muove in autostrada. Lunedì lezioni a rischio a ...

Covid Ciociaria, quasi 390.000 ciociari vaccinati: copertura all'82,5% Le dosi di vaccino somministrate sono state 5.846, per una media di 835 ogni ventiquattro ore. Ci sono stati 99 guariti. Da mesi le terapie intensive sono Covid free. Come al solito la Asl comunica ...

Coronavirus, il punto in provincia: Varese +7, Busto +3, Gallarate +2, Saronno 0 Ancora sotto controllo il trend dei nuovi positivi in provincia di Varese: ieri 34 contagi. Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore ...

