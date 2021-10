Tajani: “Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti No Green Pass” (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – “Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti No Green Pass”. Lo afferma su Facebook il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani (foto), ritenendo “inaccettabile” quello che è accaduto ieri a Roma. “Forze dell’ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto! Io sono sempre dalle parte delle forze dell’ordine, contro i violenti!”, dice Tajani. In un altro post, l’esponente azzurro segnala che a Milano alcuni anarchici no Green Pass sono stati denunciati dopo le manifestazioni di ieri, e conclude: “Tutti prendano le distanze dai violenti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – “Non c’ènelper iNo”. Lo afferma su Facebook il vice presidente di Forza Italia Antonio(foto), ritenendo “inaccettabile” quello che è accaduto ieri a Roma. “Forze dell’ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto! Io sono sempre dalle parte delle forze dell’ordine, contro i!”, dice. In un altro post, l’esponente azzurro segnala che a Milano alcuni anarchici nosono stati denunciati dopo le manifestazioni di ieri, e conclude: “Tutti prendano le distanze dai”. L'articolo L'Opinionista.

